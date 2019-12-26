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دمشق: ندرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد واشنطن بسبب النفط

مال وأعمال

دمشق: ندرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد واشنطن بسبب النفط
Reuters
حقل نفط في سوريا
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صرحت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، بأن سوريا تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة لأنها تنهب النفط السوري.

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وكشف المستشارة في الرئاسة السورية عن هذه النية خلال مقابلة أجرتها مع قناة "الميادين" نشرت الأربعاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها دمشق عن عزمها اتخاذ إجراء ضد واشنطن بسبب سرقتها النفط السوري، إذ أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة في نوفمبر الماضي، أن سوريا سترفع شكوى للأمم المتحدة بشأن مسألة سرقة النفط السوري من قبل الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أعلن أن القوات الأمريكية قامت بتأمين حقول النفط بشمال شرقي سوريا، كما اقترح بأن تدير شركة "إكسون موبيل"، أو شركة نفط أمريكية أخرى، حقول نفط سوريا، ما أثار انتقادات واسعة.

المصدر: وكالات

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