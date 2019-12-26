الولايات المتحدة.. مبيعات قياسية على الإنترنت في موسم التسوق

أظهر تقرير لشركة "ماستركارد" أن مشتريات المتسوقين الأمريكيين على الإنترنت زادت في موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة بالولايات المتحدة هذا العام لتبلغ مستوى قياسيا مرتفعا.

وموسم العطلات فترة حاسمة بالنسبة لشركات التجزئة ويمكن أن يمثل ما يصل إلى 40 % من المبيعات السنوية. لكن هذا العام حل عيد الشكر، الذي يفتتح عادة موسم العطلات في الولايات المتحدة، يوم 28 نوفمبر، أي بعد نحو أسبوع من موعد حلوله العام الماضي في 22 نوفمبر، مما ترك لشركات التجزئة ستة أيام أقل لتعزيز المبيعات بين عيد الشكر وعيد الميلاد.

وأظهرت بيانات "ماستركارد"، التي ترصد مبيعات التجزئة من أول نوفمبر حتى عشية عيد الميلاد، أن التجارة الإلكترونية هذا العام مثلت 14.6 % من مجمل تجارة التجزئة وزادت 18.8 % عن نفس الفترة في 2018.

وارتفعت تجارة التجزئة في موسم العطلات إجمالا بنسبة 3.4 %.

وقال ستيف سيدوف المستشار الكبير لدى "ماستركارد"، إن "مبيعات التجارة الإلكترونية بلغت مستوى قياسيا مرتفعا هذا العام مع تسوق مزيد من الأشخاص عبر الإنترنت في موسم العطلات".

من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر"عن نبأ زيادة مبيعات التجزئة.

وقال: "مبيعات التجزئة في موسم العطلات لعام 2019 زادت 3.4 عن العام الماضي، وهو أكبر رقم في التاريخ الأمريكي. تهاني لأمريكا".

2019 HOLIDAY RETAIL SALES WERE UP 3.4% FROM LAST YEAR, THE BIGGEST NUMBER IN U.S. HISTORY. CONGRATULATIONS AMERICA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2019

المصدر: "رويترز"