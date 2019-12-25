اتفاقية روسية سورية لتسهيل العمل الجمركي

وقعت موسكو ودمشق في إطار اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين اليوم، اتفاقية للتعاون في مجال تبادل المعلومات الجمركية بين البلدين.

وقع الاتفاقية من الجانب الروسي نائب رئيس مصلحة الجمارك فلاديمير إيفين، ومن الجانب السوري وزير الخارجية وليد المعلم.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن مصلحة الجمارك الروسية والإدارة العامة للجمارك السورية وقعتا اتفاقية للتعاون في مجال تبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في إطار نظام التفضيلات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، بيلاروس، أرمينيا، كازاخستان، قرغيزستان).

وجاء توقيع الوثيقة في إطار اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة، الذي انعقد اليوم في موسكو، برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، ووزير الخارجية السوري وليد المعلم.

المصدر: "نوفوستي"