دمشق تلغي الرسوم الإضافية على الشاحنات الأردنية

ألغت دمشق اعتبارا من الثلاثاء الرسوم الإضافية على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سوريا، والبالغة 200 دولار، وكذلك المارة بطريق الترانزيت لتبقى 10% فقط.

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جاء ذلك بحسبما نقلته وكالة "عمون" عن بيان لنقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية، عقب اجتماع نقيبها ضيف الله أبوعاقولة مع وزير النقل السوري علي حمود في دمشق أمس، بحضور نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداود.

ووفقا للبيان فقد أعلن الوزير السوري خلال اللقاء عن إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سوريا، كما أكد حمود استعداد حكومة بلاده للتعاون التام وتقديم مختلف التسهيلات وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

من جانبه، أكد أبوعاقولة ضرورة إزالة المعيقات والتحديات، التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين ونقل بضائع الترانزيت عبر أراضي البلدين المتجهة إلى لبنان ودول الخليج العربي والعراق ومصر.

وكان وفد من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع وأصحاب السيارات والشاحنات الأردنية بدأ السبت الماضي زيارة عمل للعاصمة السورية دمشق، بدعوة من اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا.

يذكر أن الحكومة السورية كانت تستوفي رسوما إضافية تعادل 200 دولار على دخول الشاحنات الأردنية للأراضي السورية، وترانزيت غير الرسوم المفروضة بنسبة 10%.

المصدر: "عمون"