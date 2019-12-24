"إثراء" العمانية تدعو روسيا للمشاركة في مشروع أكبر خزان نفط في العالم

دعت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان "إثراء"، شركات ومستثمري روسيا للمشاركة في مشروع لتخزين النفط الخام بولاية الدقم، سيكون الأكبر عالميا.

وجاء توجيه هذه الدعوة في سياق حديث أدلى به عزان بن قاسم البوسعيدي الرئيس التنفيذي لـ"إثراء"، لوكالة "سبوتنيك" الثلاثاء على هامش منتدى الأعمال الروسي العماني "أسبوع عمان للأعمال في روسيا" المنعقد بين 23 و27 ديسمبر الجاري.

وأوضح البوسعيدي أن المشروع يقضي بتشييد خزانات النفط في منطقة رأس المركز بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في ولاية الدقم الساحلية.

وأشار إلى أن سلطات بلاده تخطط لأن يكون المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم بطاقة إجمالية تبلغ 200 مليون برميل، وفي المرحلة الأولى 20 مليون برميل.

وأضاف: "طبعا الدعوة متاحة أمام المخزنين للنفط الخام وكذلك المستثمرين في المراحل المقبلة لتوسيع الخزانات... هناك فرص استثمارية متوفرة في المنطقة الاقتصادية بالدقم وغيرها، ونأمل أن تلقى إقبالا".

ودعا البوسعيدي الشركات والمستثمرين في روسيا لاكتشاف فرص اقتصادية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن بلاده مرشحة لتصبح "محطة المرور، ومركزا لتوزيع الخدمات قد يستفيد من إمكانياتهما المستثمرون الروس".

وتابع: "هناك رغبة جادة من القطاع الخاص هنا في روسيا لاستكشاف هذه الفرص، ونسعى إلى شراكة حقيقية بين عمان وروسيا".

وأكد أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل بناء خزانات تستوعب 20 مليون برميل من النفط الخام.

الرئيس التنفيذي، عزان بن قاسم البوسعيدي، في حوار مع وكالة الأنباء الروسية ضمن التغطية الإعلامية لـ اللقاءات الثنائية في جمهورية #روسيا الاتحادية pic.twitter.com/SE4FGRGF3q — Ithraa Oman (@IthraaOman) 24. joulukuuta 2019

المصدر: "سبوتنيك"