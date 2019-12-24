مساءلة في البرلمان المصري حول مسمار بـ4000 جنيه

أثار نواب لجنة النقل بمجلس النواب المصري جملة من التساؤلات حول خطط الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لاستيراد مسامير تستخدم في السكك الحديد بـ4000 آلاف جنيه للقطعة.

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واستنكر رئيس اللجنة هشام عبد الواحد استيراد هذه المسامير حيث أن تكلفة الواحد الفعلية في مصر 700 جنيه، وقال: "معقولة مش عارفين نصنع مسمار في مصر يتحل ويتربط، إزاي لازم نجيب المسمار من بره، وكمان وغير قابل للصيانة علشان نستورده لما يحصله أي مشكلة".

وسأل ممثل السكة الحديد عن مقايسة ذلك المسمار، فأجاب: "مقايسة المسمار الواحد 4000 جنيه، والشركة الموردة تلزمني باستيراده".

فعقب رئيس اللجنة: "المسمار تكلفته في مصر 700 جنيه، دا حرام وإهدار، احنا ليه مستصغرين نفسنا يا جماعة، ليه الفكر الموجود في هيئة السكة الحديد لا يتناسب مع فكر القيادة السياسية، الرئيس بيقول نسابق الزمن، وانتوا في هيئة السكة الحديد ماشيين تاتا تاتا".

وطالب عبد الواحد بإعداد قائمة المواد التي تستوردها الهيئة، وإيجاد بديل لها في مصر.

المصدر: اليوم السابع