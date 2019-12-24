إطلاق حركة المرور عبر نهر "سامور" بين روسيا وأذربيجان

تم إطلاق حركة المرور عبر جسر للسيارات فوق نهر "سامور" على الحدود بين روسيا وأذربيجان.

حضر الافتتاح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، ونائب رئيس وزراء أذربيجان شاهين مصطفايف.

وقال مصطفايف، إن "الجسر يتمتع بأهمية استراتيجية، ويفتح إمكانيات كبيرة لتنفيذ مشاريع دولية مهمة وسيوفر مزيدا من التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك توسيع العمليات التجارية".

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الجسر حلقة وصل مهمة في ممرات النقل الدولي "شمال-جنوب" و"شمال- غرب".

كما سيساهم الجسر، في توسيع التواصل بين سكان المناطق الحدودية في أذربيجان وروسيا، وسيزيد حركة السياحة بين البلدين.

تم تنفيذ مشروع الجسر في إطار اتفاق تم توقيعه في أغسطس 2013 بين حكومتي روسيا وأذربيجان. وسيحل الجسر الجديد محل الجسر الحالي الذي تم بناؤه عام 1957.

ويبلغ طول الجسر الجديد 325.3 متر وعرضه - 17.5 متر وبلغت تكلفته حوالي 21.5 مليون دولار، وتم تمويله بالمناصفة بين البلدين.

المصدر: تاس