"أيروفلوت" الروسية ضمن أقدم 10 شركات طيران في العالم

صنفت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" ضمن أقدم 10 شركات طيران في العالم، حيث حلت الناقلة الروسية في المرتبة الرابعة عالميا.

و"أيروفلوت" هي الناقل الرسمي لروسيا، وتمتلك الحكومة الروسية حصة في الشركة، التي تأسست في العام 1923.

ونفذت شركة الطيران الروسية أول رحلاتها في يوليو 1923، ومنذ أبريل 2006 دخلت "أيروفلوت" كعضو في تحالف SkyTeam للطيران.

ونقلت الشركة الروسية العام الماضي قرابة 55.7 مليون مسافر، وتصنف "أيروفلوت" ضمن أكبر 20 شركة طيران في العالم، من حيث عدد المسافرين.

المصدر: "فيستي"