ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة الروسي

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد أن قال وزير الطاقة الروسي، إن التعاون مع "أوبك" لدعم السوق سيستمر، وفي الوقت الذي يتوقع فيه محللون انخفاضا أسبوعيا ثانيا في مخزونات النفط الأمريكية.

وبحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام "برنت" بواقع 12 سنتا إلى 66.51 دولار، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 60.59 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة الاثنين، إن "أوبك" وروسيا وبقية المنتجين، الذين يعملون معا لكبح الإنتاج ودعم الأسعار سيواصلون تعاونهم ما دام "فعالا ويحقق نتائج".

واتفقت "أوبك" وغيرها من المنتجين في نوفمبر الماضي على تمديد وزيادة قيود الإنتاج السارية منذ 2017. وقد يؤدي خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا من السوق أو نحو 2% من الطلب العالمي.

المصدر: "رويترز"