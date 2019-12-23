مدفيديف يكلّف بصياغة تدابير الرد على حزمة جديدة من عقوبات واشنطن

كلّف رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الحكومة بصياغة تدابير جوابية ضد العقوبات الأمريكية التي استهدفت مشروع أنابيب "السيل الشمالي-2"، لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وأكد مدفيديف خلال اجتماعه مع نواب رئيس الحكومة، أن ممارسات الولايات المتحدة "بعيدة عن التنافس الشريف وتتناقض مع جميع الاتفاقات الدولية ومبادئ التجارة العالمية".

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا سترد بالمثل على العقوبات الأمريكية الجديدة، التي ستؤثر على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف بوتين، في مؤتمره الصحفي الموسع مؤخرا: "ندرك أن الولايات المتحدة ستعمل معنا حيثما يكون ذلك مربحا لها، وفي نفس الوقت ستسعى لكبح وتقييد روسيا بقرارات من هذا النوع... نحن نعلم ذلك، وسنتصرف بالمثل".

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المصدر: وكالات