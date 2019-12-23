نتنياهو: توقيع اتفاقية مد أنبوب غاز إلى أوروبا عبر قبرص واليونان أوائل الشهر القادم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل وقبرص واليونان اتفقوا على عقد قمة للتوقيع على اتفاقية ستضمن التزام دولهم بمد أنبوب غاز إلى أوروبا عبر قبرص واليونان.

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وأشار المكتب إلى أن القمة ستعقد في أوائل الشهر القادم في اليونان تتضمن التوقيع على الاتفاقية.

وكانت اليونان قد أعلنت أمس الأحد، أن اتفاق خط أنابيب "ايست ميد" سيتم توقيعه مع قبرص وإسرائيل في الثاني من يناير، وسط توتر بين أثينا وأنقرة حول استغلال موارد المحروقات في شرق البحر المتوسط.

وخط أنابيب الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر سيكون قادرا على نقل ما بين 9 و 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "بوزيدون" و "اي جي بي".

ويتوقع أن يجعل المشروع من الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة في أوروبا، ويحول دون محاولات تركيا بسط سيطرتها على شرق البحر المتوسط.

يأتي إعلان توقيع هذا الاتفاق في ظل توتر بعد توقيع اتفاق بحري بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، وبعد زيارة قام بها وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إلى بنغازي، لمناقشة المذكرة بين أنقرة وطرابلس مع مسؤولين في الحكومة الليبية المؤقتة.

المصدر: RT