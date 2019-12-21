تركيا وقطر وإيران وماليزيا تتحصن بـ"الدينار الذهبي"

قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، اليوم السبت، إن بلاده وإيران وتركيا وقطر، تبحث تنفيذ المعاملات التجارية فيما بينها بالذهب ونظام المقايضة.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "رويترز" عن مهاتير محمد تأكيده أن هذا الإجراء المحتمل يأتي كنوع من الحماية ضد أي عقوبات مستقبلية محتملة على هذه الدول.

وأضاف "اقترحت أن نعود لبحث فكرة التجارة باستخدام الدينار الذهبي والمقايضة فيما بيننا... نبحث في هذا الأمر جديا، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى آلية لتطبيقه".

وأشاد مهاتير في نهاية القمة الإسلامية التي استضافتها بلاده بتحمل إيران وقطر تبعات مقاطعات اقتصادية، معتبرا أنه من المهم أن يعتمد العالم الإسلامي على نفسه لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.

واتفق زعماء الدول التي شاركت في القمة على ضرورة إبرام المزيد من المعاملات بين دولهم والتجارة بعملات بعضها بعضا.

وواجهت القمة، التي تجاهلتها الرياض، انتقادات بتقويض دور منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها السعودية، والتي تمثل 57 دولة تسكنها أغلبية مسلمة. وقالت ماليزيا إنها وجهت دعوات لكل الدول الأعضاء في المنظمة لكن 20 دولة فقط هي التي شاركت في القمة.

ولم يصدر عن القمة بحلول اليوم الرابع والأخير أي بيان مشترك، حيث كان من المتوقع أن تناقش الأزمات الكبرى التي تمس المسلمين بما يشمل فلسطين وكشمير ومسلمي الروهينغا في ميانمار، واحتجاز مسلمين من الأويغور في معسكرات بمنطقة شينجيانغ بالصين.

المصدر: "رويترز"