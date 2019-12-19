"النواب الأمريكي" يتبنّى اتفاقية تجارة جديدة مع كندا والمكسيك

صادق مجلس النواب الأمريكي على اتفاقية USMCA الجديدة للتجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية "نافتا".

وأيد الاتفاقية 385 عضوا في المجلس، فيما صوت 41 نائبا ضدها.

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ومن المتوقع إحالة الاتفاقية إلى مجلس الشيوخ، قبل أن يوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسبق للمكسيك وأن صادقت على الاتفاقية فيما من المتوقع إتمام المصادقة عليها في الولايات المتحدة وكندا عام 2020.

يذكر أن اتفاقية USMCA ستحل محل اتفاقية "نافتا" الموقعة عام 1994، والتي كانت تشمل تعاملات تجارية قيمتها زهاء 1.2 تريليون دولار في أمريكا الشمالية.

المصدر: وكالات