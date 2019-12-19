 
مباشر

روسيا وأوكرانيا توصلتا لاتفاق أولي حول ترانزيت الغاز

مال وأعمال

روسيا وأوكرانيا توصلتا لاتفاق أولي حول ترانزيت الغاز
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxh6

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه تم في ختام المشاورات بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في برلين، وضع مشروع مفصل لاتفاقية ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

كما اتفق المتفاوضون على تحديد كميات الغاز المزمع ضخها، وشروط عقد الترانزيت المقبل ومواعيد توقيع اتفاقه بين الأطراف المعنية.

وأضاف الوزير الروسي، أن الأطراف تأمل في أن يتم في القريب العاجل تنسيق الاتفاق النهائي لتمديد عقد الغاز، وقال: "نعم، بالطبع، ناقشنا كل هذه القضايا".

وشدد على أن مشروع بروتوكول الغاز صار حاليا "في درجة عالية من الجهوزية".

إقرأ المزيد
بوتين: نود حل قضية الغاز مع أوكرانيا
بوتين: نود حل قضية الغاز مع أوكرانيا

من جانبه، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش، أن روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

وأشار إلى أن الطرفين، لن يكشفا عن تفاصيل الاتفاق، ريثما يتم "الانتهاء من صياغته وإقراره"، وأضاف: "بعد ذلك، سننتقل إلى التوقيع الرسمي".  

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا