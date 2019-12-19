روسيا وأوكرانيا توصلتا لاتفاق أولي حول ترانزيت الغاز

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه تم في ختام المشاورات بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في برلين، وضع مشروع مفصل لاتفاقية ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

كما اتفق المتفاوضون على تحديد كميات الغاز المزمع ضخها، وشروط عقد الترانزيت المقبل ومواعيد توقيع اتفاقه بين الأطراف المعنية.

وأضاف الوزير الروسي، أن الأطراف تأمل في أن يتم في القريب العاجل تنسيق الاتفاق النهائي لتمديد عقد الغاز، وقال: "نعم، بالطبع، ناقشنا كل هذه القضايا".

وشدد على أن مشروع بروتوكول الغاز صار حاليا "في درجة عالية من الجهوزية".

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من جانبه، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش، أن روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

وأشار إلى أن الطرفين، لن يكشفا عن تفاصيل الاتفاق، ريثما يتم "الانتهاء من صياغته وإقراره"، وأضاف: "بعد ذلك، سننتقل إلى التوقيع الرسمي".

المصدر: وكالات