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الشيوخ الأمريكي يوافق على الجزء الأول من ميزانية 2020

مال وأعمال

الشيوخ الأمريكي يوافق على الجزء الأول من ميزانية 2020
Sputnik
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صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح الجزء الأول من الميزانية الفدرالية لعام 2020، قبل أن تحال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعها.

ونالت الميزانية تأييد 71 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، فيما صوت ضدها 23 عضوا.

ويشمل الجزء الأول من الميزانية تمويل مختلف برامج وزارات الزراعة والعمل والطاقة، وبرامج المساعدات الخارجية.

وفي المستقبل القريب، سيتم التصويت على الجزء الثاني من الميزانية المتعلق بالأمن القومي ويشمل تمويل البرامج العسكرية، فيما تصل قيمة الميزانية في جزئيها إلى 1.4 تريليون دولار.

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المصدر: نوفوستي

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