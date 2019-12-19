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أردوغان يدعو العالم الإسلامي لاعتماد العملات الوطنية في التبادلات التجارية

مال وأعمال

أردوغان يدعو العالم الإسلامي لاعتماد العملات الوطنية في التبادلات التجارية
صورة جماعية للمشاركين في قمة ماليزيا الإسلامية
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العالم الإسلامي لاستخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، معربا عن استعداد بلاده للعمل بهذا الاقتراح.

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جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان: "دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية " عقدت في إطار قمة "كوالالمبور 2019" الإسلامية المصغرة التي تستضيفها العاصمة الماليزية، بين 18 و 21 ديسمبر الجاري.

وقال أردوغان: "أصبح التبادل التجاري بالعملات الوطنية ضرورة ملحة، ونحن على استعداد للعمل مع العالم الإسلامي في هذا الخصوص".

وأكد على أهمية التمويل بالقول: "ينبغي علينا وضع التمويل الإسلامي في صدارة أجندتنا".

وأشار إلى إمكانية توسيع التعاون القائم بين الجامعات في بلدان العالم الإسلامي.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت أعمال قمة كوالالمبور في ماليزيا، بمشاركة 5 دول، بينها تركيا، وغياب معظم الدول الإسلامية والعربية التي حضرت منها قطر فقط.

ويشارك في القمة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، 450 من القادة والمفكرين والمثقفين من العالم الإسلامي.

المصدر: "الأناضول"

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