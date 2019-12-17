صحيفة: جونسون يمنع وزراءه من المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي المقبل

حظر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على وزراء حكومته زيارة مدينة دافوس للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير المقبل، وفق ما أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، قوله إن جونسون الذي لا ينوي هو الآخر المشاركة في فعاليات المنتدى، يريد التركيز كليا على "أولويات الشعب البريطاني".

وقال المصدر: "سينصب جل الاهتمام على تحقيق بريكست بحلول 31 يناير، وكذلك حالة هيئة الخدمات الصحية الوطنية. هذا ما وعدناه وليس زيارة دافوس".

وأفادت وكمالة "بلومبرغ"، الثلاثاء، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب يخطط لزيارة دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في الفترة ما بين 21 و24 يناير المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، هو الذي سيرافق الرئيس الأمريكي في رحلته، دون أن يؤكد البيت الأبيض نية ترامب التوجه إلى دافوس.

ويوم الاثنين، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي "لا خطط لديه لزيارة دافوس".

المصدر: نوفوستي