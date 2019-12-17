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الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان قضايا متعلقة بتصعيد النزاع العسكري في ليبيا

الأسد يصدر قرار "إعفاء" مشروطا

مال وأعمال

الأسد يصدر قرار
Reuters
الرئيس السوري، بشار الأسد
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، قانونا أعفى بموجبه مشتركي الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة على عدم دفع الفواتير شريطة المبادرة إلى السداد.

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ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية القانون الذي نص أيضا على إعفاء المديونين للشركة السورية للاتصالات من الفوائد بنسبة 100% في حال سداد الديون نقدا، و50% في حال السداد تقسيطا.

وأصدرت الحكومة السورية مؤخرا سلسلة من القرارات بهدف التخفيف من وطأة تدهور الأوضاع الاقتصادية على المواطنين السوريين، لا سيما بعد انهيار سعر صرف الليرة بشكل غير مسبوق.

المصدر: وكالة "سانا"

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