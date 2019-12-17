القضاء الفرنسي يغرّم وكالة "بلومبرغ" 5 ملايين يورو

قضت محكمة فرنسية بتغريم وكالة "بلومبرغ" بـ 5 ملايين يورو، على خلفية ترويج الأخيرة لأخبار حول شركة البناء "Vinci" سنة 2016، ما تسبب في انخفاض أسهمها بنسبة 20%.

وقالت إدارة السوق المالية الفرنسية إن "بلومبرغ" روجت معلومات كاذبة، مرجحة أن تكون هذه المعلومات تم ترويجها بهدف التأثير على أسهم الشركة.

وأوضحت إدارة السوق المالية أن الوكالة نشرت سنة 2016 بيانا صحفيا مزيفا عن شركة "Vinci"، قالت فيه إن "الشركة طردت مديرها وتقوم بمراجعة أدائها المالي بعد اكتشاف أخطاء في حساباتها"، وقد تسبب ذلك في انخفاض أسعار أسهم الشركة.

وأعلنت "بلومبرغ" عزمها الطعن في قرار التسوية القضائية، وأعربت عن خيبة أملها من هذا القرار، الذي "لا يعترف بالدور الهام للإعلام في مجتمع ديمقراطي".

المصدر: وكالات