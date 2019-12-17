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مصر تبحث تصنيع أسلحة جديدة بتكنولوجيا عالمية

مال وأعمال

مصر تبحث تصنيع أسلحة جديدة بتكنولوجيا عالمية
Reuters
معرض الأسلحة في مصر عام 2018
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بحثت وزارة الإنتاج الحربي في مصر مع شركة CZ التشيكية نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الأنظمة والمعدات العسكرية الخاصة بالشركة إلى مصر.

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وأوضحت وزارة الانتاج الحربي المصري في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من التعاون مع الجانب التشيكي نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات والبنادق الآلية، حيث تم الاتفاق على التعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة CZ التشيكية من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث توطين تصنيع بعض الأسلحة والمعدات العسكرية في مصر لتوفير احتياجات الجهات المصرية المعنية والتصدير.

ووفقا للبيان تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تكون على تواصل دائم وتقوم بتنفيذ زيارات للمنشآت المتوفرة لدى الشركتين لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضح خطة طريق للتنفيذ.

المصدر: RT

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