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للمرة الثالثة في هذا العام.. روسيا تزيد من استثماراتها في الدين العام الأمريكي!

مال وأعمال

للمرة الثالثة في هذا العام.. روسيا تزيد من استثماراتها في الدين العام الأمريكي!
Reuters
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دلت بيانات الخزانة الأمريكية أن روسيا زادت من استثماراتها في السندات المالية الحكومية الأمريكية بمبلغ قدره 622 مليون دولار.

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وذكرت وكالة أنباء "ريا نوفستي" أن إجمالي استثمارات روسيا بعد هذه الخطوة بلغت 10.697 مليار دولار، بينها سندات طويلة الأجل قيمتها 2.57 مليار دولار، وأخرى قصيرة الأجل بقيمة 8.127 مليار دولار.

وأفيد في هذا الشأن بأن هذه الزيادة هي الثالثة في استثمارات موسكو في العام الجاري، إلا أن روسيا في نفس الوقت ليست بين أكبر ثلاثين دولة من حاملي سندات الدين العام الأمريكي.

ويسجل أن اليابان هي أكبر مستثمر في السندات المالية الأمريكية بمبلغ 1.16 تريليون دولار، تليها الصين بما قيمته 1.1 تريليون دولار، وبفارق كبير تأتي بريطانيا باستثمارات تقارب قيمتها 298.6 مليار دولار.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن الدين العام الأمريكي سجل رقما قياسيا جديدا بلغ 23 تريليون دولار.

المصدر: نوفوستي

 

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