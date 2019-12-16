قطر تجذب الشركات الروسية

قال علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة "ترويج الاستثمار" القطرية، إن العلاقات القطرية الروسية مميزة، مما ساهم في إنشاء اللجنة الروسية القطرية وتوقيع العديد من الاتفاقيات.

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وأشار خلال جلسة "تطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة في روسيا: آفاق استثمارات رؤوس أموال المخاطرة" ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2019، إلى أن قطر تعمل على رقمنة جميع القطاعات واستخدام التكنولوجيا الفائقة وأن الفرصة سانحة لاجتذاب الشركات الروسية للاستثمار في هذا المجال.

وشدد على أن حجم السوق هو العائق أمام الشركات الناشئة ليس في قطر وحدها لكن في جميع أنحاء العالم رغم أنها تمثل جزءا كبيرا في اقتصادات بلادها.

وتابع قائلا "إن دولة قطر قامت بكل ذلك مما فتح المجال أمام الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا للاستثمار في قطر"، داعيا الشركات الروسية للانضمام والمشاركة في هذه المشاريع.

بدوره، تحدث السيد بوجيني كوزيتسوف الرئيس التنفيذي لشركة "أوربيتال كابيتال بارتنرز" عن الإمكانات الروسية وأهمية المبادرات التي تطلقها في إطار تعزيز الصناعة وتطبيق أفضل الممارسات ، كما تحدث عن نضوج عقلية وتطور إدارة الأعمال في روسيا والبنية التحتية التي تساعد على النهوض والوصول إلى نطاقات كبرى في مجال التكنولوجيا مستعرضا دور الجامعات والمراكز البحثية في هذا الإطار.



وبين أن هناك فرصا لتنفيذ العديد من المشاريع التكنولوجية بين قطر وروسيا رغم أن الشركات الروسية تواجه صعوبة في الوصول للأسواق العالمية في ظل سيطرة دول أخرى في هذا المجال.



في السياق ذاته، بين السيد ألكسندر غاليتسكي المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة "ألماز كابيتال" أن أنماط الشركات التي تعتمد على الابتكار والسوق المعتمدة عليه واعدة خاصة أن هناك موجة جديدة من الابتكار في تقنية المعلومات تدق الأبواب فالتكنولوجيا الآن سبقت الأفكار المطروحة.

وأكد على ضرورة توظيف التكنولوجيا وتطويرها لتلعب دورا أكبر في مجالات الذكاء الاصطناعي فالمستقبل مرتبط بهذه الأمور الحيوية والتركيبية والحوسبة الكمية.

المصدر: صحيفة "الشرق" القطرية