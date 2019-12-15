بالأرقام.. تراجع معدل البطالة بالسعودية في الربع الثالث من 2019

أظهرت أرقام صدرت، اليوم الأحد، عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين تراجعا طفيفا في الربع الثالث من 2019.

وتراجع المعدل من 12.3% في الربع الثاني ومن مستوى قياسي مرتفع عند 12.9% في 2018.

وقالت الهيئة في بيان، إن نتائج مسح نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2019، أظهرت انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 5.5%وانخفاض بطالة السعوديين إلى 12% مع ارتفاع المشاركة الاقتصادية.

وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقا لبيانات السجلات الإدارية للربع الثالث 2019 قد سجل ارتفاعا، حيث بلغ 3100812 مشتغلا في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بـ 3090248 مشتغلا في الربع الثاني.

ووفقا لنتائج النشرة واستنادا إلى بيانات وزارة الخدمة المدنية (بوابة جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (بوابة طاقات)، فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2019، بلغ 1025328 فردا، حيث أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الباحثين عن العمل هم الأفراد السعوديون المسجلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات)، ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.

وأكدت أن "الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناء على ذلك، فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلا، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كحال الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، الذين يعملون فعليا لحسابهم الخاص".

#خبر - انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في #السعودية إلى 5.5% وانخفاض بطالة السعوديين إلى 12% مع ارتفاع المشاركة الاقتصادية.



للاطلاع على الخبر :https://t.co/Eh7uKzUopNpic.twitter.com/bkTwoAhKvk — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) 15 декабря 2019 г.

المصدر: RT