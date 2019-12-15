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مصر.. عجز الميزان التجاري يتراجع 28.7% في سبتمبر‎

مال وأعمال

مصر.. عجز الميزان التجاري يتراجع 28.7% في سبتمبر‎
RT
سفينة حاويات ـعبر قناة السويس
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قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن عجز الميزان التجاري تراجع 28.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.49‭‭‬‬‬ مليار دولار في شهر سبتمبر.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان، أن الصادرات انخفضت 2.7 بالمئة إلى 2.37 مليار دولار في سبتمبر، في حين تراجعت قيمة الواردات 20.1 بالمئة إلى 5.86 مليار دولار.

وبحسب جهاز الإحصاء، فقد تراجعت واردات المنتجات البترولية 37 بالمئة والمواد الأولية من الحديد والصلب 12.6 بالمئة والبلاستيك 15.9 بالمئة، بينما ارتفعت قيمة واردات القمح 12.8 بالمئة واللحوم 12.4 بالمئة والذرة 23.6 بالمئة.

المصدر: رويترز

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