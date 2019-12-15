اتفاقية مشتركة للاستثمار بين صندوق روسي ووكالة قطرية

وقع صندوق ‏"روسكونغريس" الروسي مع وكالة تشجيع الاستثمار القطرية اتفاقية لإنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنسيق الأنشطة الاستثمارية والمشاريع​​​.

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وقال ألكسندر شتوغليف، رئيس مجلس الإدارة في صندوق "روسكونغريس" (مؤسسة روسية تساعد في عقد المؤتمرات والمنتديات)، على هامش منتدى الدوحة أمس السبت: "إن إنشاء مجموعة عمل سيسمح بتبادل المعلومات حول المشروعات الاستثمارية الواعدة للبلدين، وكذلك تبادل المعلومات التحليلية والإحصائية والقانونية، وتوفير الدعم المتبادل للشركات لدخول السوقين الروسية والقطرية".

وأشار شتوغليف إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب المستثمرين لدعم وتعزيز المشاريع في المجالات ذات الأولوية: أي في قطاع المصارف والتأمين والبنية التحتية والطاقة والرياضة والسياحة.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس السبت، أعمال "منتدى الدوحة 2019" الذي تنظمه وزارة الخارجية، وينعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب" وتستضيفه العاصمة الدوحة على مدار يومين.

المصدر: سبوتنيك