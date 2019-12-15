 
مباشر

اتفاقية مشتركة للاستثمار بين صندوق روسي ووكالة قطرية

مال وأعمال

اتفاقية مشتركة للاستثمار بين صندوق روسي ووكالة قطرية
Reuters
منتدى الدوحة 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwed

وقع صندوق ‏"روسكونغريس" الروسي مع وكالة تشجيع الاستثمار القطرية اتفاقية لإنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنسيق الأنشطة الاستثمارية والمشاريع​​​.

إقرأ المزيد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي ومنتدى الدوحة يبحثان استثمارات رؤوس الأموال المغامرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي ومنتدى الدوحة يبحثان استثمارات رؤوس الأموال المغامرة

وقال ألكسندر شتوغليف، رئيس مجلس الإدارة في صندوق "روسكونغريس" (مؤسسة روسية تساعد في عقد المؤتمرات والمنتديات)، على هامش منتدى الدوحة أمس السبت: "إن إنشاء مجموعة عمل سيسمح بتبادل المعلومات حول المشروعات الاستثمارية الواعدة للبلدين، وكذلك تبادل المعلومات التحليلية والإحصائية والقانونية، وتوفير الدعم المتبادل للشركات لدخول السوقين الروسية والقطرية".

وأشار شتوغليف إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب المستثمرين لدعم وتعزيز المشاريع في المجالات ذات الأولوية: أي في قطاع المصارف والتأمين والبنية التحتية والطاقة والرياضة والسياحة.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس السبت، أعمال "منتدى الدوحة 2019" الذي تنظمه وزارة الخارجية، وينعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب" وتستضيفه العاصمة الدوحة على مدار يومين.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرقص قبل الدخول لغرفة الولادة