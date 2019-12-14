قطر ترحب بدور روسيا كمنافس في تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال

أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، اليوم السبت، أن بلاده ترحب بدور روسيا كمنافس في توريد الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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وفي تصريحات أدلى بها أثناء منتدى الدوحة، أشار الكعبي إلى أن قطر تهتم، في صادراتها للغاز الطبيعي المسال، بالسوق الآسيوية العملاقة، وخاصة بالهند والصين. لكنه أكد أن دول الاتحاد الأوروبي مهمة أيضا بالنسبة للدوحة، التي ستواصل تصدير الغاز إلى هناك.

وتابع أن قطر ستعلن، في وقت قريب، عن مشروع جديد يتعلق بتوريد الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الدوحة لا تتنافس مع أي بلد في هذا المجال، أما جهود روسيا في هذا المسار، فأكد الكعبي أن الدوحة "لا ترى فيها أي مشكلة، بل نعتبر أن تعددية مصادر التوريدات أمر جيد".

وكانت قطر أعلنت سابقا نيته زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بحلول العام 2024، من 77 طنا إلى 110 أطنان في السنة.

المصدر: نوفوستي