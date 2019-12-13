مستشار البيت الأبيض: إن لم تلتزم الصين بشروط الاتفاق التجاري سنتخذ إجراءات قد تشمل فرض رسوم الجمارك

أعلن مستشار الشؤون الاقتصادية للبيت الأبيض، لاري كودلو، أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما تجارية على الصين إن لم تلتزم بشروط الاتفاق حول التجارة مع واشنطن.

وأشار كودلو في حديث مع قناة "سي إن بي سي"، اليوم الجمعة، إلى أنه في حال كان هناك أي خلاف مع الصين، وإذا كان "غير قابل للتسوية" ستكون هناك تقييمات اقتصادية وستتخذ إجراءات.

وأضاف أنه قد يتم تطبيق الرسوم التجارية ضمن هذه الإجراءات.

وأشار كودلو إلى أن "اتفاق المرحلة الأولى" حول التجارة مع الصين يجب أن يساهم في استقرار الأوضاع وزيادة ثقة أوساط الأعمال.

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ورجح المستشار الأمريكي أن الولايات المتحدة والصين لم تنجزا المناقشات حول نقل التكنولوجيا القسري وحماية الملكية الفكرية.

وأضاف أن الاتفاق سيوقع على مستوى وزاري، حسب توقعاته.

يتبع...