الطاقة الدولية: فائض المعروض في سوق النفط سيستمر رغم اتفاق "أوبك+"

قالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط العالمية قد ترتفع رغم اتفاق بين "أوبك" وحلفائها على زيادة تخفيض الإنتاج، وأيضا إنتاج أقل من المتوقع للولايات المتحدة ودول أخرى خارج أوبك.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقرير شهري: "رغم التخفيضات الإضافية، وتقليص توقعاتنا لنمو إمدادات الدول التي من خارج أوبك في 2020 إلى 2.1 مليون برميل يوميا، قد ترتفع مخزونات النفط العالمية بمقدار 700 ألف برميل في الربع الأول من 2020".

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وقالت الوكالة إنه حتى إذا التزمت مجموعة "أوبك +" على نحو صارم بالاتفاق الجديد، وظل إنتاج دول أعضاء تعاني من مشاكل سياسية، مثل إيران وليبيا وفنزويلا، مستقرا، سيتم سحب 530 ألف برميل يوميا من الخام فقط من السوق مقارنة مع إنتاج نوفمبر 2019.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد قالت، الأربعاء، إنها تتوقع عجزا بسيطا في سوق النفط العام المقبل، مما يشير إلى سوق أشد شحا مما كان متوقعا في السابق حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين لكبح الإمدادات حيز التنفيذ.

ويمثل التنبؤ المعدل لأوبك خطوة جديدة للوراء مقارنة بتوقعها الأولي لتخمة معروض في 2020 مع بدء تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة، لكن المخزونات الأمريكية في ارتفاع.

وأفادت وكالة رويترز بأن مخزونات الخام زادت الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع بأكثر من 800 ألف برميل مقارنة مع توقعات بتراجع قدره 2.8 مليون برميل، مشيرة إلى أن مخزونات المنتجات البترولية صعدت هي الأخرى، حيث زادت مخزونات البنزين بأكثر من 5 ملايين برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بما يزيد قليلا عن 4 ملايين برميل، ما يزيد عن مثلي التوقعات.

ارتفاع أسعار النفط

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، معوضة بعض الخسائر التي مُنيت بها في الجلسة السابقة عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، مع تحول المعنويات في السوق إلى حالة من الارتياح بعد توقع "أوبك" عجزا في الإمدادات العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4%، إلى 64 دولارا للبرميل، بعدما نزلت 1% يوم الأربعاء بفعل زيادة المخزونات الأمريكية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، أو 0.2%، إلى 58.88 دولار للبرميل، بعد تراجع بنسبة 0.8% في الجلسة السابقة.

المصدر: رويترز