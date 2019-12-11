رفعت وزارة المالية السورية الحجز الذي كانت وضعته على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لرجل الأعمال السوري طريف الأخرس وأبنائه.

وقضى قراران صدرا اليوم الأربعاء برفع الحجز الاحتياطي عن الأخرس وعدد من الشركات الأخرى.

وبموجب القرار رقم 1330/ج ع، تم رفع الحجز الاحتياطي عن "شركة مصانع الشرق الأوسط للسكر المساهمة المغفلة الكائنة في حمص، ويمثلها: طريف الأخرس، وأبناؤه: مرهف وديانا ونورا، إضافة إلى وليد دالاتي.

وجاء في القرار أن رفع الحجز جاء بسبب زوال الأسباب الداعية لذلك والتي تم ذكرها في قرار الحجز السابق رقم 1158، تاريخ 13/11/2019، وهي عبارة عن مخالفة في "ضياع رسم جمركي" أي وضع رسوم جمركية أقل مما يجب أن تكون.

بينما قضى قرار ثان (1304/ج ع) برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة شركة "Julianvst al offshore" وشركة "تاج للاستثمارات الصناعية" المساهمة المغفلة وهي مملوكة للأخرس، ويمثلها هيثم أحمد راجي خانكان"، و"شركة الفعاليات" المحدودة المسؤولية، ويمثلها محمد عماد ماهر الرفاعي.

وكانت مصادر في المالية السورية أكدت لـRT أن الحجز عن أموال الأخرس في طريقه إلى رفعه وأن رجل الأعمال وهو عم عقيلة الرئيس يقوم بما تعرف بالمصالحة وفق تعابير الجمارك، أي دفع ما يترتب عليه جراء المخالفات المسجلة ضده.

وأشارت المصادر أن ثمة مبالغات في قيمة المبالغ التي تم تداولها في الإعلام (وتجاوزت 113 مليار ليرة سورية).

أسامة يونس - دمشق