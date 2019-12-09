أعلنت وزارة المالية الروسية أن الدين الأوكراني أمام روسيا بموجب سندات "اليوروبوند" بلغ 4.5 مليار دولار مع حساب الفوائد المستحقة.

قضية الدين الأوكراني أمام روسيا أصبحت موضوعا للمرافعات القضائية بين موسكو وكييف أمام المحكمة العليا البريطانية في لندن وستبدأ المحكمة جلساتها للنظر في القضية اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى الـ12 من الشهر الجاري.

يذكر أن روسيا اشترت سندات "اليوروبوند" الأوكرانية بقيمة 3 مليارات دولار عام 2013 وكان على أوكرانيا تسديد الدين بموجب السندات في عام 2015، لكنها رفضت ذلك.

ورفعت روسيا عام 2016 دعوى قضائية أمام محكمة لندن وأصدرت المحكمة قرارا يلزم أوكرانيا بدفع المبلغ الأساسي زائدا الفوائد المستحقة.

وقدمت أوكرانيا طعنا بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف، التي رفضت 3 بنود من أصل البنود الـ4 للطعن الأوكراني، وأصدرت حكما يقضي بإجراء مرافعات إضافية في البند الرابع، الذي ادعت أوكرانيا فيه أن السلطات الأوكرانية السابقة أصدرت السندات تحت الضغوط الروسية.

وفي 2018 طعنت روسيا وأوكرانيا أمام المحكمة البريطانية العليا بقرار محكمة الاستئناف، حيث عارضت موسكو قرار إجراء المرافعات الإضافية، فيما عارضت كييف رفض بنود طعنها.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا نهائيا في القضية، غير قابل للطعن، وفي حال فوز روسيا، سيكون بإمكانها الحصول على المبلغ الكامل مع الفوائد.

المصدر: تاس