وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قانونا يفرض الرسوم على بعض الخدمات، بما فيها رسم إلزامي بنسبة 2% مقابل الإقامة في الفنادق التركية.

ونشرت الصحيفة الرسمية Resmi Gazetеنص القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من 1 أبريل 2020.

وفي وقت سابق، تم اعتماد مشروع القانون من قبل البرلمان التركي، قبل أن يعيده الرئيس التركي للمراجعة، لاحتوائه نقصا من حيث فرض الضرائب على منتجي الكهرباء.

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وفي مقابلة أجرتها معه مؤخرا وكالة "نوفوستي" الروسية، قال رئيس اتحاد أصحاب الفنادق الأتراك عثمان عايك، إنه في حال تم تبني الوثيقة، فإن قيمة السياحة في تركيا سترتفع قليلا، مؤكدا أن أصحاب الفنادق وجهوا انتقادات لهذه المسألة، لكن لم يستمع المشرعون لهم.

المصدر: نوفوستي