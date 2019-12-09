أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إبراهيم الروساء، أن طيران المملكة المدني حقق أعلى إيرادات على المستوى العربي.

وكتب المتحدث، أن بلاده تمتلك منظومة تتكون من 28 مطارا بين دولي ومدني، وقد أسهمت في الناتج الوطني بنسبة 5.6% أي ما يعادل 36 مليار دولار.

في #اليوم_العالمي_للطيران_المدني احتفلنا بإنجازاتنا :

📍منظومة ٢٨ مطارا دوليا ومحليا

📍٤٥ مليار ريال إيرادات المطارات.

📍أسهمنا ب ٥.٦ ٪ من الناتج الوطني.

📍أي مايعادل ٣٦ مليار دولار.

📍وفرنا أكثر من نصف مليون وظيفة.

📍نحن الأعلى عربيا في حجم الإيرادات.



طموحنا لايتوقف .. pic.twitter.com/HJMYLKjrFp — #ابراهيم_الروساء (@Alrwsa) December 8, 2019

وذكر الروساء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني، أن هيئة الطيران المدني في المملكة وفرت علاوة على ذلك نصف مليون وظيفة، وإيراداتها البالغة 45 مليار ريال، هي الأعلى عربيا.

المصدر: سبق