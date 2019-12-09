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الطيران المدني السعودي.. الأعلى عربيا في الإيرادات!

مال وأعمال

الطيران المدني السعودي.. الأعلى عربيا في الإيرادات!
Reuters
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أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إبراهيم الروساء، أن طيران المملكة المدني حقق أعلى إيرادات على المستوى العربي.

وكتب المتحدث، أن بلاده تمتلك منظومة تتكون من 28 مطارا بين دولي ومدني، وقد أسهمت في الناتج الوطني بنسبة 5.6% أي ما يعادل 36 مليار دولار.

وذكر الروساء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني، أن هيئة الطيران المدني في المملكة وفرت علاوة على ذلك نصف مليون وظيفة، وإيراداتها البالغة 45 مليار ريال، هي الأعلى عربيا.

المصدر: سبق

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