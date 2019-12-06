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العراق يستثني "لوك أويل" و"غازبروم نفط" الروسيتين من خفض الإنتاج

مال وأعمال

العراق يستثني
AFP AHMAD AL-RUBAYE
أحد حقول النفط العراقية - أرشيف
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أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أن شركتي "لوك أويل" و"غازبروم نفط" الروسيتين، لن تخفضا إنتاجهما في مشاريعهما بالعراق بموجب اتفاق بلدان "أوبك+".

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"أوبك+" توافق على خفض الإنتاج بواقع نصف مليون برميل يوميا

وقال الغضبان، إنه "لن يكون هناك أي تخفيض في إنتاج النفط في المشاريع المذكورة التابعة للشركتين الروسيتين في العراق"، وأضاف أن "التخفيض سيكون في حقول النفط التي تدار من قبل الشركات العراقية".

وأعلنت مجموعة "أوبك+"، عن تخفيض جديد في الإنتاج يصل إلى نصف مليون برميل يوميا، بالإضافة إلى التخفيض المعمول به حاليا والبالغ 1.2 مليون برميل يوميا.

المصدر: "تاس"

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