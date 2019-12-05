أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، أن بلاده تسعى للحصول من روسيا على قرض بقيمة 5 مليارات دولار، لتمويل ستة مشاريع في حقلي النقل والطاقة.

وأضاف الوزير أن "الجانبين، أكدا مبلغ القرض بقيمة 5 مليارات دولار، وتنفذ حاليا الإجراءات القانونية اللازمة لصياغة الاتفاق"، وأن بلاده لم تستلم القرض بعد، ولم تستخدمه.

إقرأ المزيد

وقال أردكانيان، إن القرض سيستخدم في تطوير جملة من المشاريع بحثها البلدان، وبينها محطة "سيريك" الحرارية لتوليد الكهرباء، وكهربة سكة حديد "إنشي بورون – جارمسار"، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى في قطاعي الكهرباء والنقل.

وأضاف: "الأمر يتعلق بتحديث وتحسين محطة رامين لتوليد الكهرباء في الأهواز وهناك مشروع آخر هو بناء محطة "جوتفاند" للطاقة الكهرومائية في خوزستان".

وتعتزم إيران، استخدام القرض كذلك لبناء سكة حديد بين مدينتي زاهدان وبرجند، وشراء ألف عربة مترو بما يغطي ستة مشاريع مختلفة.

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد اجتماع مع نظيره الإيراني في موسكو، إن إيران تتوقع الحصول على قرض قيمته ملياري دولار من روسيا لتمويل عدد من المشاريع، ومع مراعاة القرارات السابقة، يمكن أن يصل إجمالي القرض إلى 5 مليارات دولار.

المصدر: فيستي رو