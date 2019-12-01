مصر.. الحكومة والبنك المركزي يستعدان لإعلان مبادرة لدعم قطاع الصناعة

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعا مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، استعدادا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، حسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

وذكر البيان أن الاجتماع جرى بحضور وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نيفين جامع، ومسؤولي البنك المركزي.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، أن الاجتماع ناقش تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للإعلان عنها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة بوجه عام تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حاليا على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح".

من جانبه، أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن "البنوك جاهزة تماما لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة، بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت".

المصدر: RT