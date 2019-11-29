كشف المصرفي السابق في بنك "باركليز"، روجر جنكنز، أن "ثقته بنفسه" هي التي مكنته من عقد اتفاق مربح مع القطريين في ذروة الأزمة المالية عام 2008.

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وجاءت تصريحات جنكنز (64 سنة)، اليوم الجمعة، خلال الإدلاء بشهادته في محكمة بلندن، حيث نفى رفقة زميليه السابقين توم كلاريس وريتشارد بوث، اتهامات بالاحتيال تتعلق بهذه الصفقة.

وفي حديثه عن الضغوط التي أحاطت بالصفقة، أكد جنكنز أن نظرته المتفائلة واستمراره في الدفع إلى الأمام هما ما مكناه في الأخير من عقد الصفقة، وهو ما لم يكن يتمتع به زميله السابق بوث الذي "يرى النصف الفارغ من الكأس دائما".

وقال جنكنز إن القطريين ورئيس وزرائهم السابق، حمد بن جاسم، كانوا "مترددين في إظهار ثروتهم الضخمة" أثناء التفاوض على عقد الاتفاق.

يذكر أن قطر استثمرت في النهاية 5.2 مليار دولار في البنك.

وكان ممثل ادعاء محكمة في لندن أفاد بأن المصرفيين الثلاثة المذكورين كذبوا حول إخفاء 395 مليون دولار، كرسوم إضافية دفعها البنك إلى قطر مقابل تمويل مهم في خضم الأزمة المالية العالمية.

وجنكنز هو الرئيس السابق للأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما كان كلاريس (63 عاما) يرأس وحدة إدارة الثروات بالبنك في ذلك الوقت، وكان ريتشارد بوث (60 عاما) رئيسا لتمويل الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك الاستثمار، ووجهت إلى الثلاثة تهم الاحتيال والتواطؤ على احتيال عن طريق الكذب المتعمد.

المصدر: "بلومبرغ" + "روتيرز"