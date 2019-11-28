استحوذ مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "Damac Properties"، الملياردير الإماراتي، حسين سجواني، على دار الأزياء الإيطالية المشهورة "Roberto Cavalli".

وأعلنت مجموعة "دايكو" المملوكة من سجواني، الذي يرتبط بعلاقات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن عملية الاستحواذ على دار الأزياء الإيطالية التي ترجع جذورها إلى مدينة فلورنسا، جاءت عبر شركة "Vision Investment" الخاصة التابعة لرجل الأعمال الإماراتي، يوم 28 نوفمبر، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

ونقلت "دايكو" عن سجواني قوله في البيان: "أعتقد أن صدى هذه العلامة التجارية يتردد مع فكرتنا عن الفخامة".

وسجواني هو رئيس مجلس إدارة شركة "Damac Properties" العملاقة في دبي المعروفة بتطوير المشاريع الكبرى مثل نادي ترامب الدولي للغولف الذي افتتح في الإمارة شهر فبراير 2017.

ومرت دار الأزياء "Roberto Cavalli" بأزمات مالية متكررة في السنوات الأخيرة، وفي أكتوبر الماضي، أيدت محكمة في ميلانو اتفاقية إعادة هيكلة الشركة مع دائنيها، ما سمح لشركة سجواني بالاستحواذ على العلامة التجارية الفاخرة.

المصدر: وكالات