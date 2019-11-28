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ألمانيا تستأنف قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن خط أنابيب تابع لـ "السيل الشمالي"

مال وأعمال

ألمانيا تستأنف قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن خط أنابيب تابع لـ
RT
محطة للغاز تابعة لمشروع "السيل الشمالي"
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استأنفت الحكومة قرار محكمة الاتحاد الأوروبي المتعلق بخط OPAL لأنابيب الغاز، وهو خط داخلي تابع لشبكة "السيل الشمالي"، حسبما أوردت الإذاعة البولندية، اليوم الخميس.

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وأوضحت الإذاعة أن محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت، في سبتمبر الماضي، قرار المفوضية الأوروبية من العام 2916، الذي يوسع إمكانات شركة "غازبروم" الروسية في استخدام طاقة خط الأنابيب OPAL، لكن ألمانيا تمكنت من استئناف قرار المحكمة.

وترى الحكومة البولندية أن استخدام "غازبروم" لخطوط "السيل الشمالي" بكامل طاقاتها سيتيح لهذه الشركة توجيه كميات إضافية من الغاز الطبيعي الروسي إلى سوق الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعرض للخطر أمن دوله، ومنها بولندا، في مجال الطاقة، وذلك في الوقت التي تسعى فيه أوروبا، لخفض اعتمادها على موارد الطاقة الروسية.

المصدر: إنترفاكس

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