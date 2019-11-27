سعر النفط الأدنى المطلوب لاستقرار ميزانيات دول الخليج

كشف تقرير أعده صندوق النقد الدولي، متوسط سعر برميل النفط الذي تحتاجه ميزانيات دول الخليج، لكسر الفارق بين معدلات إيراداتها وإنفاقها.

ووفقا للتقرير فإن قطر تتمتع بأدنى سعر تعادل لبرميل النفط بالنسبة لدول منطقة الخليج بنحو 48.7 دولار للبرميل في 2019، ونحو 45.4 دولار في 2020.

وتلي قطر في المرتبة الثانية الكويت بسعر برميل عند 48.8 دولار في 2019، وقرابة 49.7 دولار في 2020، بعدها الإمارات بـ65 دولارا في 2019، و68 دولارا في 2020.

فيما يصل سعر التعادل للسعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى 85.4 دولار للبرميل في 2019، و78.3 دولار للبرميل في 2020، في حين يلزم البحرين في 2019 نحو 94.9 دولار للبرميل، و93 دولارا للبرميل في 2020.

أما سلطنة عمان، فيبلغ سعر التعادل لاقتصادها 85.9 دولار للبرميل في 2020 و97 دولارا في 2019.

المصدر: وكالات