مسؤول إيراني يكشف عن توقعات الحكومة لإيرادات النفط

صرح رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية محمد باقر نوبخت، بأن العائدات المتوقعة من صادرات النفط للعامين الجاري والقادم، تتراوح بين 10 و12 مليار دولار.

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وقال نوبخت: "بالإضافة لإيرادات البلاد السنوية من صادرات النفط المتوقع أن تصل إلى ما بين 10 إلى 12 مليار دولار للعامين الجاري والقادم، فإن عوائد البلاد من صادرات السلع غير النفطية تصل إلى 45 مليار دولار سنويا".

وأضاف: "رغم أن إصلاح هيكلية الميزانية يجري لجعلها مستقلة عن العوائد النفطية من أجل إدارة الاقتصاد بدون الاعتماد على النفط ولكن يمكن في الوقت الحاضر الحصول على عوائد أيضا من صادرات المشتقات النفطية".

وأوضح أن الحكومة ستبدأ من اليوم الأربعاء بحث ومناقشة مسودة مشروع ميزانية السنة المالية القادمة (العام الإيراني ينتهي في 20 مارس) لتقديمها إلى مجلس الشورى الإسلامي بعد 10 أيام.

وتخضع إيران لعقوبات أمريكية شديدة، تسعى بها واشنطن إلى "تصفير" إيرادات طهران من النفط، في محاولة لدفعها لإعادة التفاوض على بنود الاتفاق النووي.

المصدر: "فارس"