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مشاريع بـ110 مليارات دولار على الطاولة بين موسكو وبكين

مال وأعمال

مشاريع بـ110 مليارات دولار على الطاولة بين موسكو وبكين
Sputnik
مشاريع بـ110 مليارات دولار على الطاولة بين موسكو وبكين
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تدرس روسيا والصين تنفيذ 70 مشروعا مشتركا بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات دولار، في إشارة إلى متانة واستراتيجية العلاقات بين البلدين.

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"الصندوق الروسي الصيني لمنطقة الخليج الكبير"

جاء ذلك بحسبما أعلنه الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في نهاية الاجتماع السنوي السادس للجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون في مجال الاستثمار، والذي انعقد في بكين اليوم.

وخلال الاجتماع تم تحديد المشاريع ذات الأولوية، ومنها إنشاء منصة تعد الأكبر في روسيا في مجال التجارة الإلكترونية، وهي عبارة عن شراكة بين مجموعة "علي بابا" وشركات روسية، وإنشاء صندوق للابتكار العلمي والتكنولوجي.

وعلق رئيس صندوق الاستثمارات الروسي كيريل ديمترييف على ذلك قائلا، إن الاجتماعات المنتظمة مع الشركاء الصينيين في إطار أنشطة اللجنة تسمح لنا بمناقشة أبرز مجالات التعاون في مجال الاستثمار والمشاريع الواعدة ويخلق التعاون النشط في إطار اللجنة فرصا جديدة لتطوير العلاقات التجارية، وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والتكنولوجي الذي يصب في صالح البلدين".

المصدر: "فيستي"

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