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كييف: توقيع اتفاق للغاز مع موسكو أولوية بالنسبة لنا

مال وأعمال

كييف: توقيع اتفاق للغاز مع موسكو أولوية بالنسبة لنا
Sputnik
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي
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اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، أن توقيع اتفاق طويل الأمد مع موسكو لترانزيت الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، أولوية بالنسبة لبلاده في المرحلة القادمة.

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وقال اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقد في تالين عقب لقائه نظيره الإستوني: "لقد بحثنا المسألة (خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، والعام الجاري قد شارف على الانتهاء وعلينا توقيع اتفاق جديد طويل الأجل للغاز".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن اتفاق ترانزيت الغاز الروسي يعد أولوية ليس فقط بالنسبة للحكومة الأوكرانية، بل ولأوروبا كلها كونه يؤثر على أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن سريان الاتفاق الحالي حول ترانزيت الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا ينتهي مع نهاية العام الجاري، فيما تحاول موسكو وكييف بواسطة أوروبية التوصل إلى اتفاق جديد منذ منتصف العام الماضي.

وفي 18 نوفمبر الجاري قدمت شركة الغاز الروسية "غازبروم" للجانب الأوكراني مقترحا لتوقيع عقد ترانزيت لمدة عام واحد، شرط تسوية نزاع الغاز المستفحل بين البلدين.

المصدر: "إنترفاكس"

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