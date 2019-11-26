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"الصندوق الروسي الصيني لمنطقة الخليج الكبير"

مال وأعمال

Sputnik
الصندوق الروسي الصيني لمنطقة الخليج الكبير
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أعلن اليوم الثلاثاء عن تأسيس صندوق روسي صيني بقيمة مليار دولار، لاستثمارها في مشاريع مشتركة بين البلدين.

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والمنصة الجديدة التي تحمل اسم "الصندوق الروسي الصيني لمنطقة الخليج الكبير" عبارة عن شراكة بين 3 جهات، وهي الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، والصندوق الروسي الصيني للاستثمار، وشركة الاستثمار الصينية Guangdong Utrust Investment Holdings.

وأوضح الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن نشاط الصندوق الجديد سيساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشركات الروسية والصينية، كما سيعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وجاء التوقيع على اتفاق إنشاء الصندوق الجديد على هامش الاجتماع السنوي السادس للجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون في مجال الاستثمار، والذي انعقد في بكين اليوم.

المصدر: "نوفوستي"

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