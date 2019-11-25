أنقرة والدوحة توقعان 7 اتفاقيات في عدد من المجالات

أعلنت وكالة الأناضول، عن توقيع أنقرة والدوحة، 7 اتفاقيات في عدد من المجالات، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرى توقيع الاتفاقيات في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقوم أردوغان بزيارة عمل تستغرق يوما واحدا.

ووقع وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والقطري محمد بن عبد الرحمن، على البيان المشترك للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

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ووقع رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، ورئيس مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، اتفاقية حول التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الليرة التركية والريال القطري).

كما وقع وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم مع نظيره القطري عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني.

المصدر: الأناضول