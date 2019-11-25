بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، سير الاكتشافات ونشاطات الشركة في مصر.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة في مصر بسام راضي، إن رئيس الشركة الإيطالية استعرض تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها شركته في مصر، بما في ذلك سير العمل والإنتاج بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وأضاف راضي أن الرئيس المصري أشاد بالتعاون مع الشركة الإيطالية، وما تنفذه من أنشطة في مصر، معربا عن أمله في مواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، لافتا إلى الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر.

من جهته، أكد ديسكالزي أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوى العالم، معربا عن أمله في مواصلة الشركة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر.

ووجه السيسي وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة، وخاصة حقل "ظهر".

المصدر: الوطن + RT