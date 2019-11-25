إقرار مشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي بقيمة 168.7 مليار يورو

قال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له يوم الاثنين، إنه وافق على مشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2020، مع نفقات بقيمة 168.7 مليار يورو، أي أعلى بنسبة 1.5 ٪ من ميزانية عام 2019.

وأضاف البيان، أن حجم إيرادات الميزانية في عام 2020، يجب أن يصل إلى 153.6 مليار يورو.

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وقالت الوثيقة: "وافق المجلس على اتفاق مع البرلمان الأوروبي بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2020. وفي حال صادق البرلمان الأوروبي على هذا القرار يوم الأربعاء (في جلسته في ستراسبورغ )، فسيتم اعتماد ميزانية عام 2020 نهائيا. في العام المقبل، ستواصل ميزانية الاتحاد الأوروبي دعم النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي وكذلك الأولويات الأخرى للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شؤون الأمن وإدارة الهجرة. وسيتم توجيه 21 ٪ من نفقات الميزانية إلى تدابير مكافحة تغير المناخ في العديد من المجالات، بما في ذلك الاستثمار في تطوير وتطبيق التكنولوجيات الجديدة، وتطوير النقل والبنية التحتية للطاقة، ومبادرات السياسة الخارجية".

المصدر: تاس