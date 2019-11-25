قطر تزيد إنتاجها من الغاز بفضل حقل تتقاسمه مع إيران

تخطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% بحلول العام 2027، في خطوة يسعى من خلالها أكبر مصدر للغاز المسال في العالم لتعزيز مركزه.

وقالت قطر اليوم إنها تهدف لزيادة إنتاجها من الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول" سعد الكعبي للصحفيين في الدوحة أن الزيادة المقدرة في إمكانيات إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال تأتي بعد أن أظهرت أعمال حفر وتقييم جديدة في مشروع توسعة حقل الشمال العملاق أن احتياطيات الغاز المثبتة للحقل تجاوزت 1760 تريليون قدم مكعبة.

وأضاف، أن "هذه النتائج ستمكننا من الشروع فورا بمباشرة الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لمشروع جديد يشتمل على خطين عملاقين لإنتاج الغاز بقدرة إنتاجية تبلغ 16 مليون طن سنويا".

وأشار إلى أن ذلك سيزيد من إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، أي بزيادة نسبتها 64%.

وفي 2017 رفعت قطر الحظر الذاتي الذي فرضته على تطوير حقل الشمال وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وتتقاسمه مع إيران وأعلنت عن مشروع جديد لتطوير القطاع الجنوبي لزيادة الإنتاج خلال خمسة إلى سبعة أعوام.

المصدر: وكالات