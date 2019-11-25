ساويرس يعلن شراءه جزيرة في النيل ويدعو السلطات للتدخل

علق رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" في مصر سميح ساويرس، على أزمة جزيرتي آمون وقلادة في أسوان، قائلا إنه اشترى جزيرة قلادة.

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وذكر أن اشترى الجزيرة الواقعة في محافظة أسوان من مالكها أنطوان قلادة، وهي جزيرة مسجلة باسم الورثة منذ أكثر من 70 عاما.

وأشار عبر برنامج "القاهرة الآن"، إلى أن شركتي "إيجوث" و"أوراسكوم" لديهما مشروع سياحي فندقي ضخم في الجزيرة ولكنه معطل منذ سنوات، بسبب خلافات مع الأهالي في أعقاب ثورة يناير.

وتابع: "مش عارف استكمل المشروع رغم امتلاكي هذه الجزيرة رسميا بالأوراق، وأنفقنا أموال كثيرة بين الرسومات وعمليات الإنشاء قبل الثورة وصلت لأكثر من 100 مليون"، مطالبا الدولة بالتدخل لمعالجة المشكلة وحل الأزمة.

وأثيرت أزمة كبيرة في محافظة أسوان بصعيد مصر بعدما انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل، تظهر فيها مشادات بين الأهالي وأفراد حراسات خاصة في محاولة للسيطرة عليها، حيث يؤكد الأهالي أن الجزيرة ملكهم وتوارثوها عن أجدادهم، ويخشون الترحيل والتهجير.

المصدر: وكالات