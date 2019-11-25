أكمل مشجع نادي "بارتيك ثيسل" كولن وير، الذي فاز بجائزة يانصيب أوروبية، إجراءات صفقة شراء النادي، ويعتزم المشجع الآن إهداء ملكية "بارتيك ثيسل" لمشجعي النادي في العام المقبل.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد اشترى المشجع، الذي يبلغ 71 عاما، معظم أسهم النادي، والأرض التي يقام عليها ملعب "فيرهيل" التابع للنادي.

وسيعيد وير ملكية الأرض إلى النادي، كما سيوزع حصته البالغة 55% من أسهم النادي على مجموعة من مشجعي النادي يجري اختيارها الآن، على أن يتم نقل ملكية الأسهم بشكل مجاني في موعد لن يتجاوز الـ30 من مارس القادم.

وربح وير قرابة 161 مليون جنيه إسترليني في يانصيب يوروميليونز عام 2011، ومنذ ذلك الوقت قام سعيد الحظ باستثمار نحو 2.5 مليون جنيه في نادي "غلاسكو" وقدم سابقا مبلغ 6 ملايين جنيه لإنشاء أرضية جديدة للتدريب.

ونادي "بارتيك ثيسل" هو فريق لكرة القدم في مدينة غلاسكو في المملكة المتحدة تأسس عام 1876، ويشارك في الدوري الاسكتلندي الممتاز.

المصدر: "بي بي سي"