بنك أردني يتيح لعملائه فرصة الاكتتاب في أسهم "أرامكو"

وجه أحد البنوك الأردنية رسالة إلى العملاء المشتركين في خدماته المصرفية، أبلغهم فيها بإمكانية الاكتتاب في الطرح العام لأسهم شركة "أرامكو" السعودية.

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وجاء في نص الرسالة: "عميلنا العزيز، يمكنك الآن ولغاية 2019/11/27 الاكتتاب في الطرح العام لشركة أرامكو السعودية"، حسبما أوردته جريدة "الدستور" الأردنية دون ذكر اسم البنك.

وكانت "أرامكو" أعلنت عن طرح أولي لأسهمها للأفراد بنطاق سعري بين 30-32 ريالا للسهم (8 إلى 8.5 دولار)، مع إعطاء أولوية للمستثمر السعودي.

ووفقا للنطاق السعري، فإن قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم تراوحت بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار، وستعلن الشركة عن سعر السهم النهائي في 5 ديسمبر المقبل.

وأصدرت الشركة نشرة محدثة للاكتتاب العام لطرحها الأولي، والتي تضمنت طرح أسهم بقيمة 96 مليار ريال سعودي ( 25.6 مليار دولار) مقابل 1.5 بالمئة من القيمة الأولية للشركة، مما قد يجعله أكبر طرح أولي في العالم.

وحال تنفيذ الطرح وفقا لهذه الأرقام، يكسر عملاق النفط السعودي الرقم القياسي المسجل لشركة "علي بابا" الصينية للتجزئة التي نفذت طرحا أوليا بقيمة 25 مليار دولار في 2014.

المصدر: جريدة "الدستور" الأردنية